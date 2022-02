Rocca Priora RdP-Bellegra 1-3: Scacchetti non basta, castellani rimontati

Squadra in casa

In casa il Rocca Priora RdP cade per tre a uno contro il Bellegra. Sconfitta dolorosa da parte dei castellani che perdono partita e primato nel Girone D.

La partita

Il Rocca Priroa RdP inizia benissimo la partita e passa pure in vantaggio. Il gol che sblocca la partita lo mette a segno il solito Scacchetti che batte Ludovici con un gran tiro dalla distanza permettendo ai suoi di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa il Bellegra cambia marcia e ribalta il risultato. Prima Cera pareggia, poi arriva il clamoroso sorpasso firmato Pestozzi. Nel finale gli ospiti mettono il risultato in cassaforte con Titocci.

La classifica

Con questa sconfitta il Rocca Priroa RdP scivola al secondo posto della classifica e resta ferma a 35 punti. Balzo del Bellegra che sale a quota 30 punti.