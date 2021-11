Atletico Torrenova-Rocca Priora 2-3 | Ceccarelli regala i tre punti ai castellani

Il Rocca Priora supera per tre a due con un gol allo scadere di Ceccarelli l'Atletico Torrenova nella quinta giornata del campionato Promozione girone D.

La partita

La partita fra Atletico Torrenova e Rocca Priora è viva e intensa. A passare in vantaggio sono i padroni di casa del Torrenova con Fortunato al minuto 38. Al 43esimo i castellani rimettono in piedi la partita con il centrocampista Adriano Rosi che trova così il suo primo gol in campionato. Nella ripresa è Scacchetti al 68esimo a portare il Rocca Priora in vantaggio. L'attaccante dei castellani dal dischetto non sbaglia. Al minuto 89 è il bomber degli ospiti Ceccarelli a trovare il gol del tre a uno. La rete di Ceccarelli è determinante perchè nel recupero arriva il gol del bomber del Torrenova, Forcina. La partita però termina 3 a 2 per il Rocca Priora, nonostante il gol di Forcina arrivano nell'extra-time.

La classifica

Vittoria importante del Rocca Priora che supera in classifica proprio l'Atletico Torrenova. Con questo successo i castellani salgono a quota undici punti, al secondo posto della classifica del girone D, staccando il Torrenova che si ferma a nove.