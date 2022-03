Rocca Priora RdP-Atletico Torrenova 1-1: Troisi risponde a Serafini

Il big match della ventesima giornata del Girone D fra Rocca Priora RdP e Atletico Torrenova termina in pareggio. L'uno a uno finale si concretizza nel finale di partita.

La partita

La gara mantiene le aspettative e le occasioni non mancano. Il Rocca Priora RdP sfiora il gol in un paio di occasion, cogliendo pure un palo. La partita si movimenta nel finale. L'arbitro assegna all'Atletico Torrenova un calcio di rigore e i castellani restano in 10 nell'occasione. Di Giammarco però neutralizza il tiro dagli undici metri. La gioia dei castellani dura poco però, infatti al 70esimo Serafini porta gli ospiti in vantaggio. Il Rocca Priora RdP però sotto di un uomo trova il pareggio con Troisi al minuto 81 con il suo consueto tiro a giro. Nel finale altra occasione per gli uomini di Guazzoli che però non viene sfruttata. E così al Montefiore

La classifica

Questo pareggio mantiene invariata la posizione e il distacco fra le due squadre in classifica: Rocca Priora RdP primo con 41 punti, Atletico Torrenova secondo con 40.