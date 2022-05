Rocca Priora RdP-Atletico Morena 0-1: Vasta piega i castellani

Sconfitta pesante per il Rocca Priora RdP che di misura cade contro l'Atletico Morena ma compromette le speranze Eccellenza per la formazione castellana.

La partita

Partita combatutta al Montefiore con il Rocca Priora RdP che gioca in inferiorità numerica per ben 65 minuti di gioco. Nonostante l'uomo in meno i castellani dominano ma non basta a portare a casa i tre punti per via della rete di Vasta che regala i tre punti all'Atletico Morena.

La classifica

Il Rocca Priora RdP resta al terzo posto con 59 punti ma perdendo terreno dalle prime due della classe e compromette la sua corsa al titolo. L'Atletico Morena sale a quota 49 punti.