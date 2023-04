Rocca Priora RDP, Aiuti: "A Lariano un pareggio che ci va stretto"

Il Rocca Priora RDP ha pareggiato per uno a uno nell'ultimo turno sul campo dell'Atletico Lariano. Un pareggio importante per la squadra castellana che lotta per la salvezza.

Le parole di Aiuti

A commentare la situazione del Rocca Priora è l'attaccante Filippo Aiuti: “Il primo tempo di Lariano è stato abbastanza equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. Nel secondo tempo siamo partiti meglio, c’è stato un mio tiro che aveva oltrepassato la linea di porta, ma l’arbitro non ha assegnato la rete. Successivamente mi sono procurato e trasformato il rigore dell’1-0, ma nemmeno due minuti dopo gli avversari hanno pareggiato su un altro penalty. Nella parte finale abbiamo giocato solo noi, sfiorando il raddoppio, ma non riuscendo a portare a casa i tre punti. Il pareggio ci va stretto, meritavamo di più”.

Il Rocca Priora RDP potrà contare proprio sul recupero del centravanti classe 1991 autore di 9 reti nella prima di questa stagione con l’Atletico Monteporzio: “Sono arrivato al Rocca Priora RDP a dicembre, ma dopo aver giocato qualche partita mi sono dovuto fermare per problemi di lavoro e ho ripreso a pieno ritmo solo un paio di settimane fa. Devo ringraziare il club e lo staff tecnico per la grande fiducia che mi ha dimostrato, sono dispiaciuto di non aver potuto dare il mio contributo nei mesi precedenti, ma ora sto bene fisicamente e voglio aiutare la squadra a centrare l’obiettivo della salvezza diretta. Sono fiducioso che questo gruppo riesca a farcela”.

Nel prossimo turno c’è il delicato scontro diretto casalingo contro il Colonna: “Scendiamo in campo con un solo risultato in testa. All’andata c’ero e vincemmo facendo una bella partita. La nostra è una squadra giovane, a parte il Valmontone nessuno ci ha mai messo seriamente in difficoltà. Dobbiamo proporre uno spirito aggressivo facendo capire agli avversari le nostre intenzioni”.