I risultati del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza Lazio

Con la sfida tra Riano Calcio e Tor Sapienza si è chiuso anche il secondo turno della Coppa Italia Eccellenza Lazio. Come nel primo turno tante sorprese, e soprattutto la conferma della statistica "curiosa" del primo turno. Solo quattro squadre delle dodici che giocavano in casa sono riuscite ad imporsi e a far rispettare il fattore campo, estremizzando ancora di più la tendenza del primo turno. Ben tre le partite da sei gol, con Indomita-Anzio terminata 3-3 e le due sfide Pomezia-Vescovio e Maccarese-Ottavia terminate entrambe 4-2 per la squadra di casa. Il maggior scarto lo registra la Lupa Frascati, che domina sul suo campo contro gli ospiti del Colleferro vittoriosi ai rigori nel turno precedente.

Città Monte S.Giovanni - Pontinia 1-2

Aranova - Campus EUR 1-2

Arce - Sora 5-6 d.c.r

Indomita Pomezia - Anzio 9-8 d.c.r

Luiss - Tivoli Calcio 2-3

Lupa Frascati - Colleferro Calcio 4-0

Cimini - Civitevecchia 3-5 d.c.r

Pomezia Calcio - Vescovio 4-2

La Rustica RDP - Atletico Lodigiani 0-1

Terracina Calcio - Gaeta 0-2

W3 Maccarese - Ottavia 4-2

Riano Calcio - Pro Tor Sapienza 1-2