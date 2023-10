Promozione Girone C: i risultati della sesta giornata

La sesta giornata del Girone C del campionato Promozione regala sorprese e cambio di gerarchie in testa alla classifica dove ora al comando ci sono la Vigor Perconti e il Fiumicino.

Poker Fiumicino

Travolgente vittoria per quattro a zero del Fiumicino SC26 che batte in trasferta il Torrino. I rossoblù che al Mario Tobia sbloccano il match dopo pochi minuti grazie al colpo di testa di Mangione su corner di Trinchi. Prima della fine del primo tempo il raddoppio del Fiumicino con Marinucci. Nella ripresa il vantaggio aumenta grazie prima al gol di De Nicolo da centrocampo e col rigore del solito Forcina.

Gli altri risultati

Lo Zena Montecelio ferma sullo zero a zero l’ormai ex capolista Grifone Calcio. Vince per quattro a zero la Vigor Perconti nuova capolista insieme al Fiumicino. Il Rocca Priora RdP batte di misura il Bellegra.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della sesta giornata del Girone C, ricordando il turno di riposo del Villa Adriana: