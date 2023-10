Eccellenza Lazio girone B, i risultati dell'ottava giornata

Si è conclusa l'ottava giornata del girone B di Eccellenza Lazio.

La lotta per il titolo

Continua la marcia dell'UniPomezia capolista, ora a venti punti grazie al 3-1 esterno ai danni dell'Anagni. A dimostrazione della versatilità dell'arsenale a disposizione di mister Casciotti sono tre i marcatori, con Amadio, Camara e Piro che hanno contribuito alla vittoria con un gol a testa. Alle spalle dei pometini continua l'ottimo momento del Tor Sapienza, vincitore in casa per 3-1 contro il Ferentino. Successo anche per il Vicovaro, che sale al quarto posto, a spese del Nettuno, mentre la Lodigiani inciampa nel Gaeta di Parisella nonostante il gol del solito Antongiulio Picci. Altro stop per il Colleferro dopo il 4-2 subito dall'UniPomezia in Coppa. I colleferrini cadono in trasferta per mano di un Certosa apparso in ripresa, e trascinato in rimonta dall'uno-due micidiale di Di Mario e Dovidio tra il 22' e il 26' del primo tempo. Nel posticipo aggancia la vetta anche il Terracina, forte della doppietta di Curiale nel 3-1 interno alla Racing Ardea.

La lotta per la salvezza

Restano rispettivamente all'ultimo e penultimo posto Ferentino e Nettuno, battute da squadre lanciate verso la lotta playoff come il Tor Sapienza e il Vicovaro. Cede davanti ai suoi tifosi il Città di Formia, che contro la Vis Sezze perde per 2-0 complici i gol di Compagno e Cerbara e ora rischia di scivolare in zona playout in attesa dei posticipi.

ANAGNI - UNIPOMEZIA 1-3

LODIGIANI - GAETA 1-1

NETTUNO - VICOVARO 1-3

TOR SAPIENZA - FERENTINO 3-1

CITTA' DI FORMIA - VIS SEZZE 0-2

CERTOSA - COLLEFERRO 2-1

PONTINIA - MONTE SAN BIAGIO (15.30)

ROCCASECCA - C.S PRIMAVERA RINVIATA

TERRACINA - RACING ARDEA (15.30)