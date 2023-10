Eccellenza Lazio girone A, i risultati dell'ottava giornata

Si è conclusa la settima giornata del girone A di Eccellenza Lazio.

La lotta per il titolo

Si fa sempre più lottata la situazione in vetta, con il Campus EUR che dopo lo scivolone di Coppa inciampa anche in campionato con la rimonta subita dal Valmontone grazie ai gol di Cerone e Pollace nel secondo tempo. Non ne approfitta il Pomezia, che aggancia la vetta ma non va oltre un 1-1 in rimonta in casa contro l'Aurelianticaurelio. Lo scontro diretto per il secondo posto lo vince la W3 Maccarese, che stende il Rieti fermo a sedici punti e agguanta Pomezia e Campus EUR al primo posto. La squadra di Maccarese ha avuto la meglio in un match che ha visto due autogol, uno per parte, e con i gol decisivi di Fé e Damiani nel secondo tempo per completare la rimonta.

La lotta salvezza

Iil già citato Valmontone che sorprende la prima in classifica è l'unico scossone nelle parti basse della classifica del girone A. Il Citizen Academy cede in trasferta all'Astrea, decisivo il gol di Anthony Castro, mentre l'Audace combatte a Viterbo ma ne esce sconfitta con il gol di Ziroli al 36' del primo tempo a fare la differenza per i padroni di casa dell'FC Viterbo. Nei posticipi vince il Civitavecchia, e soprattutto la Pescatori Ostia coglie la prima vittoria stagionale in Eccellenza con un 3-1 interno al Villalba con la doppietta di De Santis.

ARANOVA - MONTESPACCATO 2-3

ASTREA - CITIZEN ACADEMY 1-0

VALMONTONE - CAMPUS EUR 2-1

W3 MACCARESE - RIETI 3-1

FC VITERBO - AUDACE 1-0

LUISS - ROMULEA 2-2

POMEZIA - AURELIANTICAURELIO 1-1

CIVITAVECCHIA - LADISPOLI 3-2

PESCATORI OSTIA - VILLALBA 3-1