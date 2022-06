Rissa in Canale Monterano - Montefiascone, il comunicato del Canale Monterano

A seguito della rilevanza e della ferocia delle notizie e degli articoli apparsi in questi giorni, tanto sulle principali testate giornalistiche locali e regionali quanto sui social, in merito agli incresciosi e deprecabili fatti accaduti durante la partita di calcio dilettantistico categoria Promozione Lazio Girone A Play out Asd Canale Monterano Calcio – Montefiascone in data 05/06/2022 l’Asd Canale Monterano calcio intende doverosamente chiarire e puntualizzare quanto segue. Innanzitutto, nell’esprimere la massima solidarietà e l’assoluta vicinanza all’atleta del Montefiascone coinvolto nell’episodio, si rende opportuno ricordare come la scrivente Associazione, nel corso del tempo, si è sempre contraddistinta per essere un modello sociale e sportivo non solo locale, diffondendo - infatti - i valori sani dello sport consentendole di ottenere negli ann riconoscimenti di fair play, come Coppa Disciplina, sia a livello giovanile che a livello di Prima Squadra. Detto ciò, con particolare riguardo all’ormai noto episodio che ha - purtroppo - interessato l’atleta del Montefiascone, è d’uopo una ricostruzione esatta e veritiera dei fatti di causa considerate le accuse mosse prematuramente e troppo sommariamente alla sola Asd Canale Monterano Calcio. E’ il minuto 113’ dei tempi supplementari di una giornata torrida di giugno con tutti i calciatori stremati anche per l’importanza della gara, con l’Asd Canale Monterano calcio passata in vantaggio 1-0 da qualche minuto e, quindi, con una probabile (e quasi certa) salvezza raggiunta; al contrario, come da regolamento, la squadra avversaria è, invece, obbligata a segnare 2 gol non essendole, infatti, sufficiente anche il solo pareggio. Ebbene, malgrado sino a quel momento la partita avesse avuto toni non esasperatamente accesi e fosse stata ben gestita dal direttore di gara, su una semplice rimessa laterale in prossimità della panchina del Montefiascone in favore dell’Asd Canale Monterano calcio, un nostro calciatore veniva in modo improvviso ed ingiustificato spintonato e violentemente aggredito, soprattutto fisicamente, da alcuni atleti del Montefiascone, specialmente alcuni seduti in panchina, da determinare, pertanto, un intervento a sua difesa di alcuni suoi compagni venendosi, così, a generare, una “bagarre” le cui conseguenze hanno, nostro malgrado, interessato un atleta del Montefiascone (ma che ipoteticamente avrebbe potuto riguardare chiunque direttamente coinvolto). E’ di tutta evidenza che tale accesa e concitata fase non è stata in alcun modo voluta e originata dalla scrivente associazione (e per essa dai suoi atleti); tra l’altro, sarebbe stato oltremodo sciocco ed insensato causare e determinare la ridetta “bagarre” considerato l’obiettivo salvezza ormai quasi raggiunto, con soli pochi minuti da giocare. Al contrario, il “parapiglia” è sorto soltanto ed unicamente a seguito di una sconsiderata e censurabile provocazione degli avversari. Nell’occasione ed immediatamente dopo l’accaduto, merita una menzione speciale il tempestivo e spontaneo intervento di primo soccorso effettuato dal portiere dell’Asd Canale Monterano calcio Edoardo Tirabassi in attesa dell’Ambulanza, arrivata poco dopo essere stata chiamata. Ricordiamo che nei campionati di Promozione non è obbligatoria la presenza di un’ambulanza, mentre è obbligatoria la presenza di un defibrillatore, presente al campo come sempre durante le partite e ovviamente anche Domenica nella gara in oggetto, e di un addetto all’uso del defibrillatore presente anche lui tra i nostri dirigenti nella distinta di gara e seduto in panchina. Per quanto riguarda la gestione della sicurezza è stata gestita dai Carabinieri, che prontamente si sono posizionati al cancello di ingresso, chiuso come da regolamento, ed hanno permesso l’ingresso in campo del personale che hanno ritenuto idoneo ad intervenire in soccorso del ragazzo. Da quanto appreso da persone a lui vicine, il ragazzo fortunatamente è cosciente ed è stato scongiurato qualsiasi pericolo a seguito di tutti gli accertamenti clinici eseguiti, tanto che nella giornata di ieri è stato dimesso dall’ospedale dove era stato portato in osservazione Precisazione di dovere, abbiamo appreso da vari articoli voci false su un ipotetico calcio sul volto sferrato all’atleta del Montefiascone, quando si trovava a terra; smentiamo nella maniera più assoluta il verificarsi di questo episodio ed invitiamo tutti coloro che con superficialità scrivono riguardo questa situazione, di prestare attenzione a quanto verrà detto a riguardo, dovendosi poi prendere le proprie responsabilità eventualmente nelle sedi opportune. Nella consapevolezza di aver chiarito sul corretto svolgimento dei fatti, l’Asd Canale Monterano calcio rilascerà dichiarazioni agli organi di stampa relative all’episodio verificatosi quando riterrà opportuno farlo. Inoltre, si comunica che la Asd Canale Monterano calcio si riserva di intraprendere tutte quelle azioni ed iniziative necessarie volte a tutelarne la sua reputazione ed immagine posto che, ad oggi, sta apparendo ingiustamente ed unicamente come unica colpevole e violenta. Il rispetto, la lealtà e la solidarietà sono e saranno valori e princìpi primari per l’Asd Canale Monterano calcio che continueremo a diffondere tra tutti i nostri tesserati.

