Festa Romulea, sarà Eccellenza

La Romulea giocherà la stagione 2023/2024 in Eccellenza. Con la chiusura del Roma City e con la la formazione di via Farsalo in prima fila per il ripescaggio, si attende soltanto l'ufficialità per il salto di categoria tanto sognato quanto sfiorato nelle ultime due stagioni.

Due stagioni fa la Romulea da prima in classifica per gli scontri diretti, perse lo spareggio per l'Eccellenza contro il Fiano Romano, nella passata stagione è arrivato il secondo posto nel girone A alle spalle dell'Aranova e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Lodigiani. Un'annata importante per i giovanissimi ragazzi di mister Cafarelli (ora al Santa Marinella ma che celebra il risultato del ripescaggio) ma che ha reso orgoglioso il popolo amaranto-oro ma che non ha portato al salto di categoria.

L'Eccellenza è però arrivata lo stesso anche se col ripescaggio. Una gioia per il presidente Vilella e per tutto il quartiere di San Giovanni che rivivrà le emozioni dell'Eccellenza dopo 28 anni dall'ultima volta.