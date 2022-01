Rinviate tutte le partite del girone C di Eccellenza Lazio, la situazione

Continuano i rinvii nelle serie minori italiane e laziali, e questa volta ad essere colpito è il girone C di Eccellenza Lazio, che ha visto rinviate tutte le gare del 6 gennaio e che probabilmente vedrà stravolgimenti di calendario anche per il 9 gennaio. La decisione del Comitato Regionale Lazio è arrivata in seguito alle tante richieste di rinvio formalizzate dalle squadre a causa del COVID-19, ed espresse come nel seguente comunicato della Lupa Frascati. "Con il Comunicato Ufficiale n. 191 il Comitato Regionale Lazio ha disposto il rinvio di sei gare del Girone C di Eccellenza, fra cui Pontinia - LVPA Frascati. Giovedì 6 gennaio la LVPA non scenderà in campo, seguiranno aggiornamenti sulla gara di domenica 9 gennaio (LVPA Frascati - Città di Paliano) oggetto di richiesta di rinvio da parte della società.".