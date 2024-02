Rinviate le partite di Anzio, Boreale, Trastevere, Cynthialbalonga e Romana le motivazioni della LND

Cambia il calendario della Serie D, che nell'ultimo weekend ha visto "mutilata" la ventitreesima giornata di campionato per la concomitanza con l'impegno della Rappresentativa Serie D al torneo di Viareggio. A farne le spese sono stati cinque squadre laziali nel girone G, con Anzio, Boreale, Trastevere, Cynthialbalonga e Romana che si sono viste rinviare le loro gare di domenica. Inizialmente l'LND aveva disposto i recuperi per il 21 febbraio, ma la Rappresentativa si è guadagnata l'accesso agli ottavi di Viareggio e così facendo ha decretato una nuova data per i recuperi, il 28 febbraio alle 14.30.

Le partite posticipate

BOREALE - TRASTEVERE

CYNTHIALBALONGA - ROMANA

ANZIO - ATLETICO URI