Rinviata Vis Artena - Muravera

La Vis Artena non giocherà neanche questa domenica. A comunicarlo è la stessa società laziale, che investita da una situazione di quarantena causa COVID per positivi già accertati ha chiesto e ottenuto di rinviare anche la sfida con il Muravera, dopo quella con la Torres di domenica scorsa. Recita così il comunicato diramato dall'Artena sulla sua pagina Facebook. "Anche la gara di mercoledì 8 dicembre, valevole per la 13ª giornata di campionato è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore, dopo la richiesta inoltrata dalla nostra società al Dipartimento Interregionale".