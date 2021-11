Rinviata Vis Artena - Arzachena, i motivi

Non si giocherà Vis Artena - Arzachena. La gara di Serie D è stata rinviata a data da destinarsi dal Dipartimento Interregionale a seguito della richiesta della Vis Artena. Il comunicato ufficiale diramato dall'organo ufficiale laziale. "Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che a seguito di richiesta inoltrata dalla società Vis Artena, preso atto della comunicazione allegata, tenuto conto del protocollo sanitario predisposto e dei provvedimenti provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Vis Artena - Arzachena in programma il 28 novembre 2021 e valida per la 11ma giornata del campionato di Serie D - Girone G è rinviata a data da destinarsi".