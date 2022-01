Rinviata Trastevere - FC Matese, i motivi

Salta un'altra partita nella Serie D laziale. Nel girone F a farne le spese è il Trastevere, che non ha potuto disputare la partita del 23 gennaio contro il Matese, comunicata così sul loro profilo ufficiale. "Slitta il ritorno in campo del Trastevere. La gara prevista per domenica 23 gennaio, in casa dell'FC Matese, è stata rinviata a data da destinarsi dalla Lega Nazionale Dilettanti visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e tenuto conto del protocollo predisposto dall'Asl. Nei prossimi giorni verrà comunicata la data del recupero.".