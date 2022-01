Rinviata Torres - Roma Femminile, le motivazioni

L'ondata di contagi che sta colpendo l'Europa e l'Italia non risparmia la Serie B femminile, che si vedrà la dodicesima giornata rinviata a causa dei tanti rinvii richiesti a causa del COVID-19. Contestualmente non si disputerà Torres Femminile - Roma CF, come dal comunicato diramato dalla Roma CF nella giornata di ieri. "Come stabilito dalla FIGC, in seguito al Comunicato Ufficiale N. 75 della Divisione Calcio Femminile, la dodicesima giornata di Serie B non si disputerà in questo weekend a causa dell'elevato numero di contagi che recentemente ha interessato le squadre della categoria. Per questo la Partita Torres - Roma Calcio Femminile, in programma per domenica 9 gennaio, è stata rinviata a data da destinarsi".