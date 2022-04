Rinviata Sporting Ariccia - Luiss, le motivazioni

Ci sarà una partita in meno questa domenica nel girone B di Eccellenza Lazio. Per cause di forza maggiore, probabilmente relative al COVID-19 ma non rese note dai due club, la sfida di domenica 3 aprile tra Sporting Ariccia e la Luiss non verrà disputata, con la necessità quindi di un rinvio per recuperare la partita. La data non è stata ancora comunicata ma visto che il campionato si avvicina alla fine è molto probabile che sarà resa nota a breve.