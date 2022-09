Non si giocherà Roma City - Vastese, originariamente in programma questa domenica e valida per il girone F di Serie D. "Vi ricordiamo che, a causa delle elezioni previste domenica, la gara di campionato contro la Vastese si disputerà mercoledì 28 Settembre alle ore 15. La gara si giocherà allo stadio "Civitelle" di Agnone (IS), vista l'indisponibilità dello stadio "Aragona" di Vasto.".