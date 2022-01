Rinviata Pomezia - Campus EUR, le motivazioni

Salta anche Pomezia - Campus EUR, con la formazione ospite del Campus EUR che non si è presentata alla partita di questa mattina a causa del fermo dell'ASL di competenza. La causa è sempre la risalita dei contagi, che in questo caso ha interessato in maniera particolare il Campus EUR, tanto da disporre il divieto di trasferta alla squadra romana che si è vista costretta a non presentarsi. Il rinvio della partita rappresenta anche la fine della diciassettesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio, che ha visto rinviate tutte le partite in programma e si attende per la decisione del Comitato Regionale sul proseguimento dei campionati.