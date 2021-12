Rinviata Nuova Florida - Vis Artena

Squadra in casa

Squadra in casa Nuova Florida

Continua l'emergenza in casa Vis Artena, che sta facendo riscrivere tutti i calendari del girone G di Serie D. La squadra laziale si è vista costretta a rinviare anche il match contro il Nuova Florida per motivi sanitari. Di seguito il comunicato dell'Artena in cui chiarisce il motivo del rinvio. "Il match della 14ª giornata di campionato tra Nuova Florida e Vis Artena è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi dal Dipartimento Interregionale dopo la richiesta effettuata dalla società ospitante.".