Rinviata Montegiorgio - Trastevere, le motivazioni

Non si disputerà la sfida della ventiduesima giornata tra Montegiorgio e Trastevere. La neve caduta copiosamente nel comune marchigiano ha costretto al rinvio della partita a data da destinarsi, comunicato così sulla pagina ufficiale della squadra romana. "A seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la gara di campionato tra Montegiorgio e Trastevere, valida per la ventiduesima giornata del girone F di Serie D e in programma domani, alle 14:30 allo stadio "Tamburrini" di Montegiorgio, è stata rinviata a mercoledì 2 marzo."