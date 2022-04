Rinviata Astrea - Pomezia, le motivazioni

Un'altra partita vittima di rinvio in questo weekend di Eccellenza Lazio. Questa volta è il turno della sfida del girone A Astrea - Pomezia, in programma originariamente il 3 aprile e che invece è stata rinviata. La società pometina lo ha comunicato così sulla sua pagina ufficiale. "È arrivata da poco l’ufficialitá del rinvio della gara contro l’Astrea in programma domenica 3 aprile e valevole per la 27’ giornata del Girone A di Eccellenza.".