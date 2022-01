Rinviata Aranova - Boreale Donorione, le motivazioni

Non si giocherà la sfida del girone A di Eccellenza tra Aranova e Boreale Donorione, inizialmente in programma oggi. A causa dell'alto numero di contagi che sta flagellando l'Italia e lo sport italiano si è deciso per il rinvio del match, con di seguito il comunicato ufficiale dell'Aranova. "Si comunica l’ufficialità del rinvio a data da destinarsi della gara di Eccellenza tra Boreale ed Aranova, match valido per la 16ª giornata ed inizialmente programmato per giovedì 6 gennaio".