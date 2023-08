Chi è Riccardo Pagano, il 10 di Tivoli che ha stregato Mourinho

Nella Roma che ha pareggiato per due a due contro la Salernitana ha debuttato Pagano un altro giovanissimo, l’ennesimo lancato da Mou dal suo arrivo a Trigoria.

Chi è Pagano

Riccardo Pagano è l’ultimo baby cronologicamente parlando che ha debuttato nella Roma. Classe 2004, il centrocampista è un jolly offensivo della Primavera giallorossa con cui nella scorsa stagione ha segnato 15 reti. Mourinho ha grande stima del giocatore tanto da averlo utilizzato molto nel ritiro estivo e averlo inserito nella celebre lavagnetta. A puntare sul giovane calciatore è anche Francesco Totti che con la sua agenzia CT10 Managemente gestisce Pagano.

Il debutto

Contro la Salernitana Pagano ha debuttato con la prima squadra della Roma. Pochi minuti per il giovane nato a Tivoli che ha potuto cosi assaporare il prato dell’Olimpico e la Serie A anche se per poco tempo entrando al posto di Aouar. Una scelta importante della Roma che anche se per poco ha preferito far giocare Pagano e no Solbakken, mai realmente entrato nelle grazie di Mou.

Baby tesoro

Mourinho a Roma ha lanciato e promosso tanti baby che poi sono stati utili in fase di mercato per raggiungere la quota fissata dalla Uefa. Da Volpato a Missori, passando per Tahirovic sono stati alcuni giovani valorizzati da Mou e ceduti da Tiago Pinto. Keramitsis, Afena-Gyan altri giovani promossi dallo Special One su cui spicca Edoardo Bove giocatore ormai importante e in pianta stabile nella prima squadra.