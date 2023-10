Riano-Valle del Peschiera 1-1: Uno sfortunato autogol frena i ragazzi di Benigni

Squadra in casa

Squadra in casa Riano

Finisce sul risultato uno a uno la sfida fra Riano e Valle del Peschiera, partita valida per la quarta giornata del Girone B del campionato Promozione laziale.

La cronaca

Al 21esimo il Riano sblocca la partita. I padroni di casa recuperano palla con Pecorari nella trequarti avversaria. Il centrocampista serve Pangallozzi che a tu per tu col portiere non sbaglia. Gli ospiti provano a reagire rendendosi pericolosi con i calci piazzati e facendo collezione di corner e punizioni laterali. Il Riano sfiora il raddoppio con un destro da fuori area di Marconi che però termina alto sulla traversa. Al 78esimo arriva il pareggio dei reatini: Severoni crossa dalla sinistra e trova la deviazione di Palmerini col difensore del Riano che batte il proprio portiere per uno sforunato autogol.

La classifica

Altra frenata del Riano dopo una partenza sprint, con i ragazzi di Benigni che salgono a quota 7 punti. Quinto punto in campionato per il Valle del Peschiera.