Sorrentino lascia il Riano

Davide Sorrentino saluta il Riano. Con un comunicato ufficiale il club ha ufficializzato l'addio al tuttofare che nell'ultimo triennio è stato un uomo importante per il Riano.

Sorrentino oltre a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, è stato anche il preparatore atletico della prima squadra e allenatore dell'under 13 della formazione tiberina.

Questo il comunicato del club: "Con grande rammarico comunichiamo che Davide Sorrentino dalla prossima stagione non sarà più l'allenatore degli Under 13 e il direttore tecnico della S.S.D. Riano Calcio.Davide in questi tre anni di permanenza nella nostra società, oltre ad aver ricoperto anche la carica di preparatore atletico della nostra prima squadra, ha contribuito con la sua competenza e professionalità a far crescere le nostre squadre della scuola calcio e del settore agonistico. Ha messo a disposizione dei ragazzi la propria competenza e professionalità, si è distinto per la sua serietà, professionalità ed estrema correttezza. A lui e ai suoi 2 figli Dario e Renato, la società Riano Calcio, augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera calcistica. Le porte del Riano Calcio per voi sono sempre aperte".

"Sarà impossibile dimenticarvi, tre anni molto importanti con persone davvero "Speciali, sincere ed oneste" con le quali la mia famiglia ha instaurato dei rapporti che resteranno indissolubili. Non possiamo che ringraziare il Riano ed augurare a tutti i componenti della società solo il meglio per il loro futuro" - questo invece il messaggio di Sorrentino.