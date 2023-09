Riano, Pecorari: "Non potevamo sperare in un inizio migliore. Felice per il bel gol alla Stankovic"

Il Riano è partito alla grande nel Girone B vincendo la prima giornata per quattro a due in trasferta sul campo del Setteville Case Rosse. Protagonista della partita il centrocampista classe 2002 Lorenzo Pecorari autore dello spettacolare gol del momentaneo 0-3. Pecorari è stato scelto da RomaToday come miglior giocatore del primo turno del Girone B. Queste le sue parole in esclusiva.

“Siamo partiti molto bene chiudendo il primo tempo sul tre a zero, non potevamo sperare di meglio” – racconta Pecorari – “poi ad inizio ripresa abbiamo avuto un calo di tensione e abbiamo rischiato di subire una clamorosa rimonta ma abbiamo trovato il quarto gol e chiuso la partita”. Il centrocampista a fine primo tempo è stato autore di un bellissimo gol con un pallonetto da centrocampo: “È stato un colpo d’istinto. Ho visto il portiere fuori dai pali e ho pensato subito a calciare. Nello spogliatoio mi hanno detto di aver fatto un gol alla Stankovic (ride, ndr). Comunque sono contento del gol ma soprattutto della buona prestazione della squadra”.

La prossima settimana il Riano in casa attende l’Atletico Lodigiani: “Loro sono una buona squadra ma sarà il nostro debutto casalingo e speriamo di raggiungere un’altra vittoria”.

Pecorari ci confessa che il Riano non ha fissato un determinato traguardo ma l’obiettivo è quello di fare bene partita per partita. Far bene sia a livello di squadra che personale: “Io punto a contribuire alle vittorie della squadra, fare più gol e giocare di più. Vogliamo fare tutti bene e a fine stagione faremo il punto”.

Infine Pecorari ci svela il suo idolo calcistico: “Essendo tifoso della Juventus il mio idolo può essere soltanto uno, Alessandro Del Piero”.