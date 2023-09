Riano-Atletico Lodigiani 4-1: altro poker per i ragazzi di mister Benigni

Ottimo debutto casalingo per il Riano che batte per quattro a uno l'Atletico Lodigiani. La formazione di mister Benigni sigla la vittoria dell'esordio e sale così a punteggio pieno in classifica.

La partita

La sfida si sblocca alla mezz'ora con Pangallozzi che si procura e realizza un calcio di rigore. Al 42esimo il raddoppio dei padroni di casa con Ushe. Ad inizio ripresa la reazione dell'Atletico Lodigiani ma la conclusione di Demofonti si spegne sul palo. Scampato il pericolo il Riano si rigetta in attacco e al 60esimo raddoppia sempre con Ushe (4 gol in 2 partite). Gli ospiti non si arrendono ma il colpo di testa di Bokri colpisce il secondo legno della partita. All'82esimo il poker del Riano con una grande conclusione dal limite dell'area di Fabiani che bacia la traversa e si insacca in rete. All'88esimo calo di concentrazione dei padroni di casa e Bokri ne approfita siglando la rete della bandiera.

La classifica

Con questa vittoria il Riano sale a quota 6 punti (punteggio pieno, 8 gol fatti e 3 subiti). Primo stop stagionale per l'Atletico Lodigiani che resta con tre punti.