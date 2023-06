Riano, tante novità: lasciano allenatore e direttore sportivo

Il Riano ha concluso la sua stagione nel Girone B con una salvezza tranquilla e messo in vetrina giocatori importanti come Matteo Corazza. Il club tiberino è già a lavoro per la prossima stagione con cambi importanti.

Le novità in casa Riano riguardano i quadri dirigenziali. Infatti non faranno più parte della società Francesco Alessandri e Luca Scrocca rispettivamente direttore sportivo e allenatore.

Il motivo alla base della separazione, arrivata in maniera consensuale, è da ritrovare in vedute diverse per il futuro con la società.