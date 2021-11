Serie C femminile Girone C

Finisce zero a zero la sfida fra Fesca Bari Women e Rever Roma valida per la quinta giornata del campionato femminile di Serie C, girone C.

La classifica

Con questo pareggio la Rever conquista il suo secondo punto del campionato ma fallisce il sorpasso proprio ai danni della formazione pugliese ferma ora a quattro punti.