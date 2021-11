Poker della Res Roma alla Vis Mediterranea

Serie C femminile Girone C

La Linkem Res Roma VIII, nonostante le tante assenze fra cui bomber Palombi, vince con un netto quattro a zero in casa della Vis Mediterranea nella sesta giornata del campionato femminile di Serie C, girone C.

La partita

La Res inizia subito forte ed è capitan Nagni a suonare la carica colpendo la traversa al minuto 10. Al 12esimo la Res sblocca l'incontro col tap in vincente di Le su assist di Nagni. Al 34esimo lo schema si ripete ma cambia la marcatrice: assist di Nagni e gol di Manca. Ancora Nagni protagonista prima della fine del primo tempo: il capitano della Res batte un calcio di punizione che il portiere avversario non trattiene e serve un assist involontario a Le che segna il 3 a 0. Nella rirpesa il copione non cambia e la formazione capitolina prima colpisce un altro legno con Di Bernardino poi chiude definitivamente i conti con la doppietta di Manca su assist di Simeone.

La classifica

La Res conquista la quinta vittoria in sei partite e sale a quota 16 punti. Secondo posto consolidato, a pari punti col Trastevere, e primo posto occupato dal Chieti distante soltanto due punti. La Vis Mediterranea si ferma a 10.