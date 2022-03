Linkem Res Roma VIII-Vis Mediterannea 3-1: Manca e Nagni decidono la partita

Serie C femminile Girone C

Vince ancora la Res Roma che batte in casa per tre a uno la Vis Mediterannea conquistando così il suo quattordicesimo successo stagionale nel Girone C del campionato di Serie C.

La partita

La Res sblocca la partita al 15esimo con Manca, che trasforma in gol un assist di Palombi. Le giallorosse fanno la gara, sono padrone del campo e sfiorano il raddoppio con Palombi che al volo, su punizione di Nagni, manda a lato di poco. Le squadra vanno nello spogliatoio sul due a zero per le capitoline, che raddoppiano al tramonto del finale di tempo con manca dopo una triangolazione con Palombi. Nella ripresa arriva il tris della Res firmato da capitan Nagni. Azione solitaria di Nagni che lascia partire il suo classico tiro a giro che si spegne sul palo lontano. Al 75esimo Cuomo su rigore trova la rete della bandiera ospite.

La classifica

Con questa vittoria la Res resta quarta in classifica a quota 45 punti, Vis sesta con 33 punti.