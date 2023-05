"La storia siamo noi": Linkem Res Roma inarrestabile, è Serie B

Serie C femminile Girone C

La Linkem Res Roma VIII ha dominato il girone C del campionato femminile di Serie C conquistando la qualificazione al prossimo campionato di Serie B.

La festa

La Linkem Res Roma ha potuto dar via alla festa con la vittoria per tre a zero contro la Salernitana. Infatti col successo in Campania, con due giornate d’anticipo, la formazione romana è diventato matematicamente irraggiungibile e ha potuto festeggiare il meritato salto di categoria.

Res Roma super

I numeri della Res Roma nella stagione 2022/2023 sono eccezionali. Il bilancio delle capitoline recita 27 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta (contro l’Independent a marzo). Le romane hanno vinto il campionato con la miglior difesa 17 gol subiti e il miglior attacco 100 reti realizzate. Di queste ben 38 sono state messe a segno dal capitano Vanessa Nagni (classe 1983). Seguono Patrizia Caccamo volto storico del calcio femminile e Luana Fracassi con 14 reti.

Un’invincibile armata arrivata in cima al podio davanti ad altre due squadre romane: il Trastevere e la Roma Calcio Femminile.

Un’annata ai limiti della perfezione per le ragazze di mister Galletti. che nelle maglie dei festeggiamenti ricordano: "La storia siamo noi nessuno si senta offeso...ed è per questo che la storia dà i brividi perchè nessuno la può fermare".