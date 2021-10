Pareggio nel derby fra Res Roma e Trastevere

Serie C femminile Girone C

Alla Linkem Arena il derby capitolino fra la Linkem Res Roma VIII e il Trastevere femminile finisce con un pareggio per uno a uno.

La partita

La Linkem parte subito forte e al sesto minuto è già in vantaggio. A sbloccare la partita è Palombi. Al 38esimo sempre Palombi sfiora la doppietta con una gran girata al volo ma il pallone esce per poco. Nella ripresa cresce il Trastevere che raggiunge il pareggio al 75esimo con Hunter. La calciatrice è la più lesta di tutti a trasformare in rete un pallone vagante dentro l'area di rigore della Res Roma. Nel finale è la Res a sfiorare la vittoria con un tiro della solita Palombi che però non trova il colpo grosso.

La classifica

Questo pareggio mantiene le due squadre appaiate in classifica a quota sette punti.