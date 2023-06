Niente doppietta per la Res Roma: il Venezia vince la finale di Coppa Italia

Serie C femminile Girone C

La Linkem Res Roma III non riesce a portare a casa la doppietta. Dopo la vittoria del Girone C del campionato femminile di Serie C la formazione capitolina cade in finale di Coppa Italia contro il Venezia.

La sconfitta per Nagni e compagne arriva soltanto ai tempi supplementari dopo novanta minuti di battaglia al Gino Bozzi di Firenze. La sconfitta per la Res si materializza al 110esimo minuto quando D'Avino dalla destra fa partire un tiro-cross che sorprende Maurilli e col pallone che si spegne sul secondo palo facendo scoppiare di gioia la panchina veneziana.

Nonostante la sconfitta in finale, la stagione della Res Roma resta positiva con la conquista al termine di un campionato dominato della qualificazione alla prossima Serie B dove si troverà anche la Lazio Women.