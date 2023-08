"Ventesimo anno insieme": Nagni rinnova con la Res Roma

Continua la storia d'amore fra Vanessa Nagni e la Linkem Res Roma VIII. Il capitano della squadra si appresta a vivere in Serie B, il ventesimo anno in giallorosso.

Il rinnovo di Nagni, 42 gol lo scorso anno in Serie C e quasi 500 con la maglia della Res era tanto atteso e ora è ufficiale. Classe 1983, Nagni ha donato alla Res alla sua carriera e lo scorso hanno ha trascinato a suon di reti e assist le compagne alla conquista del campionato e alla promozione in Serie B.

Questo l'annuncio del club: "Ventesimo anno insieme. Anche la prossima stagione, il Capitano Vanessa Nagni vestirà la maglia della Res. 42 gol nella scorsa stagione, ancora una volta capocannoniere in Serie C, quasi 500 gol con la maglia giallorossa. Giocatrice fantastica. Un Esempio. Grazie Capitano!".

Oltre al rinnovo di Nagni, la Res ha annunciato due nuovi rinforzi, le romane Sara Massimi e Giulia Antonelli.