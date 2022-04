Linkem Res Roma VIII-Rever Roma 6-0: tripudio giallorosso nella stracittadina

Serie C femminile Girone C

La Linkem Res Roma VIII batte per sei a zero la Rever Roma nell'ottava giornata di ritorno del Girone C del campionato femminile di Serie C.

La partita

La Res Roma parte subito forte e crea tantissime occasioni, trovando i gol. Al quindicesimo Nagni serve Palombi che rientra sul destro, salta un difensore e mette in rete la prima rete del match. Alla mezz’ora Palombi viene atterrata in area e dal dischetto Nagni realizza il raddoppio. Il tris e il poker portano ancora la griffe del Capitano che si ripete pochi minuti dopo: nel 3 a 0 Nagni mette in rete da pochi passi, nel quarto gol invece segna in rovesciata. Nella ripresa il ritmo cala ma la Res continua a spingere. Simeone firma la quinta rete giallorossa al termine di un’azione solitaria. La sesta rete è ancora opera di bomber Nagni: Lommi lancia Palombi che la mette in mezzo per il capitano delle giallorosse che non sbaglia.

La classifica

La Res Roma sale al secondo posto della classifica con 51 punti mentre la Rever Roma si ferma a 27.