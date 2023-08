Res Roma, ufficiale l'arrivo di Verrino

Continua la campagna acquista della Linkem Res Roma VIII in vista della stagione in Serie B. Il parco attaccanti di mister Galletti si rafforza con l'arrivo di Giulia Verrino.

Attaccante classe 2004 Giulia Verrino sbarca nella Capitale in prestito dal Parma che lo scorso anno ha militato in Serie A. In carriera ha accumulato esperienza con le maglie del Chievo Verona (in Serie B), Empoli (giovanili e prima squadra) e Catanzaro con cui si è messo in luce in Serie C.

Questo il comunicato della Res: "La Res è lieta di annunciare l'acquisizione delle prestazioni sportive per la stagione 23/24 di Giulia Verrino. Attaccante del 2004 proveniente dal Parma Calcio 1913, che ringraziamo per la concessione del prestito. Diamo il benvenuto a Giulia".