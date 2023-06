La Linkem Res Roma VIII premiata in Campidoglio

Serie C femminile Girone C

Giovedì 15 giugno la Linkem Res Roma VIII è stata premiata in Campidoglio dopo la vittoria del Girone C del campionato Femminile di Serie C conquistando la qualificazione al prossimo campionato di Serie B.

Il successo della formazione romana è stato premiato dall'Amministrazione, in un annata in cui lo sport femminile ha riservato alla Capitale tante soddisfazioni, vedi lo scudetto vinto dalla Roma Femminile che ha ricevuto la Lupa Capitolina.

La Res che ha sfiorato la doppietta (Coppa Italia persa in finale contro il Venezia ai supplementari) è stata accolta in Campidoglio dalla Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, Ferdinando Bonessio, Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale che ha fatto da cicerone per di un tour nel Palazzo Capitolino, Daniele Parrucci delegato alla Sport della Città Metropolitana, Monica Tagarelli e Aldo Ferrari degli Uffici della Presidenza dell'Assemblea Capitolina.

"È una stagione positiva per lo sport in rosa della Capitale, con tanti successi raggiunti" - dichiara Celli che aggiunge - "La Res, dopo essere ripartita qualche anno fa dai campionati regionali, è riuscita a rilanciarsi grazie a tanto impegno e passione. È un esempio positivo di come lo sport possa essere non solo agonismo, ma anche occasione di socializzazione, formazione e inclusione per territori di periferia come Tor Bella Monaca".