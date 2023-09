Res Roma-Pavia 1-2: esordio amaro per Nagni e compagne

La Res Roma VIII perde per due a uno contro il Pavia. Prima giornata amara per le ragazze di mister Galletti che costruiscono tanto ma non riescono a portare a casa un risultato positivo.

La partita

Al Campo Sportivo Raimondo Vianello la Res approccia male il match e subisce tanto nel primo tempo. I primi 45 minuti infatti vedono le romane sotto di due gol (doppietta di Dublini) e restano in partita solo per un calcio di rigore parato da De Bona. Nella ripresa la Res cambia marcia e accorcia le distanze con Nagni (che poco prima aveva colpito la traversa). Le capitoline sfiorano il pareggio con Montesi ma il pallone sbatte sulla traversa. Non mancano le occasioni ma il gol non arriva e la Res esce sconfitta.

Vince la Lazio Women invece che batte per uno a zero l'Hellas Verona.