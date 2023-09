Res Roma-Napoli 0-2: romane fuori dalla Coppa Italia

La Linkem Res Roma VIII perde per due a zero contro il Napoli e dice addio alla Coppa Italia. La partita ad eliminazione diretta ha sancito l'eliminazione della formazione di Tor Bella Monaca ai sedicesimi della coppa nazionale.

La partita fra Res Roma e Napoli, rispettivamente militanti nel campionato di Serie B e Serie A, è stata equilibrato per tutto il primo tempo che si è chiuso sul risultato di zero a zero, con le ospiti pericolose con una traversa colpita da Chmielinski e la Res con un palo colpito da Fracassi. Nella ripresa Chmielinski colpisce un altro legno ma la partita si sblocca soltanto a dieci minuti dalla fine con la rete di Banusic su punizione. Poi il Napoli resta in 10, ma nonostante l'inferiorità numerica trova il gol che chiude la partita grazie ad un rigore realizzato. da Banusic che firma la sua doppietta. Le partenopee sfideranno il Como agli ottavi di finale.

Res Roma fuori dalla Coppa Italia e che ora si concentreranno sul campionato di Serie B, conquistato col primo posto nel Girone C del campionato di Serie C nella scorsa stagione. La formazione romana debutterà in casa contro il Pavia il 17 settembre.