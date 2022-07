Res Roma: rinnovano Nagni e Coluccini ma il super colpo è Caccamo

Serie C femminile Girone C

Un'estate importante per Linkem Res Roma VIII. La formazione romana che ha chiuso il Girone C del campionato di Serie C femminile al quarto posto ha annunciato dei rinnovi importanti ma anche un grande colpo di mercato.

I rinnovi

Il primo rinnovo è stato quello dell'allenatore Galletti. Una conferma per il buon campionato scorso. Poi è stato il turno di Vanessa Nagni, capitano e bandiera della Res Roma. Infine è toccato anche a Manuela Coluccini che ha dichiarato: “Dopo la stagione passata, dove per gli infortuni subiti, non sono riuscita a dare pienamente il mio contributo, appena ricevuta conferma che la volontà della RES fosse quella di puntare ancora su di me, non ho esitato un attimo a dare la mia risposta positiva”. Conferme importanti per la Res Roma che punta in alto nella prossima stagione.

Arriva Caccamo

Le ambizioni della Res Roma vanno di pari passo col mercato. Il club capitolino ha infatti annunciato l'acquisto di Patrizia Caccamo. Attaccante classe 1984. Giocatrice di grande esperienza vanta un palmarès di tutto rispetto. Infatti nella sua bacheca ci sono diversi titoli vinti tutti con la maglia della Fiorentina: lo scudetto 2016/2017, 2 Coppe Italia (2017 e 2018) e la Supercoppa Italiana 2018. Per lei anche 8 presenze con la Nazionale Italiana.