Linkem Res Roma VIII-Lecce Women 2-2: pareggio e polemiche alla Linkem Arena

Serie C femminile Girone C

Nella seconda giornata di ritorno la Linkem Res Roma pareggia per due a due in casa contro il Lecce Women nel Girone C del Campionato di Serie C femminile.

La partita

La Linkem Res Roma parte subito forte. Dopo pochi minuti le capitoline si portano avanti per due a zero: prima segna capitan Nagni su assist di Grazios poi arriva il secondo gol di Simeone su assist di Le. La prima frazione di gioco però è ricca di sorprese. Le giallorosse pugliesi non mollano la partita e prima accorciano le distanze con D'Amico e poi trovano il pari con Prambrant. Nella ripresa il Lecce grazie ad un calcio di rigore ha l'opportunità di pareggiare ma Maurilli neutralizza il penalty di D'Amico. La Res si getta in avanti e crea tantissime occasioni, protesta per dei calci di rigore non assegnati e Palombi si vede annullare un gol per fuorigioco. Proprio l'attaccante capitolina nel finale di gara viene espulsa per proteste.

La classifica

La Linkem Res Roma resta al terzo posto della classifica con ben 39 punti. Il Lecce conquista il 28esimo punto della stagione.