Res Roma-Lazio Women 1-5: Palombi show, il derby è biancoceleste

La Lazio Women vince per cinque a uno il primo derby della stagione contro la Res Roma nella quinta giornata del campionato di Serie B. Al Raimondo Vianello si giocano due partite. Nel primo tempo c'è la Res che passa in vantaggio con Boldrini, nella ripresa c'è solo la Lazio che fa valere la sua maggiore tecnica ed esperienza. Le biancocelesti ribaltano le avversarie grazie a Claudia Palombi, miglior giocatrice in campo e autrice di una doppietta (splendido il secondo gol in pallonetto) che in pochi minuti cambia la partita. Le ragazze di Galletti accusano il colpo e vengono travolte dalle biancocelesti. La Lazio con questo successo continua la sua corsa, con cinque vittorie in cinque partite, Res che resta a quota 4 punti.

Res Roma-Lazio Women, la cronaca

La Res Roma passa in vantaggio al 18esimo al colpo di testa di Boldrini. La Lazio reagisce subito con Visentin che serve Goldoni che col mancino chiama alla parata Maurilli che sventa con l’aiuto del palo. Ancora Lazio pericolosa: Boldrini sbaglia il retropassaggio e serve Gomes, bravissima Maurilli in uscita bassa ad evitare il gol. Nel secondo di recupero fa tutto Moraca che recupera palla e calcia col destro, centrale. Al 47esimo il pareggio della Lazio con Palombi appena entrata. L’attaccante laziale al 57esimo ribalta il risultato con uno splendido pallonetto che supera Maurilli e fa esplodere di gioia i tifosi laziali. Al 66esimo la Lazio cala il tris con un tiro-cross dalla distanza di Pittaccio. Moraca mette in cassaforte il risultato rubando palla a Simeone e scappando sulla sinistra, da posizione defilata lascia partire il mancino che prima sbatte sul palo e poi entra in porta. Nel recupero Maurilli nega il gol a Goldoni prima e a Palombi poi. Allo scadere Gothberg batte Maurilli per il pokerissimo laziale con un tiro cross.

Tabellino e pagelle

Res Roma (4-3-1-2): Maurilli 6; Cianci 5,5, Simeone 5, Fracassi 5,5, Clemente 6,5; Massimi 5,5, Petrova 6, Naydenova 5,5 (dal 78’ Verrino s.v.); Boldrini 7 (dal 78’ Coluccini s.v.); Nagni 5 (dal 78’ Iannazzo s.v.), Duchnowska 5,5 (dal 55’ Montesi 5,5). All.: Galletti 5,5

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi 6; Pittaccio 7 (dall’86’ Giuliano s.v.), Mancuso 6, Varriale 6, Gothberg 7; Castiello 5,5 (dal 46’ Colombo 6), Eriksen 6,5 (dall’80’ Ferrandi s.v), Goldoni 6,5; Moraca 7; Visentin 5,5 (dal 46’ Palombi 8), Gomes 5,5 (dal 67’ Kuenrath 6). All.: Grassadonia 7

Marcatrici: 18’ Boldrini (R); 47’, 57’ Palombi (L), 66’ Pittaccio (L), 75’ Moraca (L), 94’ Gothberg (L)

Ammonite: Petrova (R), Nagni (R), Massimi (R); Colombo (L)

Arbitro: Liotta

Le top e flop del derby

Palombi 8: Entra e spacca il derby. Clamoroso ingresso dell’attaccante laziale due gol di uno di pregevole fattura che ribaltano il risultato.

Moraca 7: Nel primo tempo è una delle poche a lottare, nella ripresa sale in cattedra trovando un altro grande gol.

Maurilli 6: Bravissima in diverse circostanze, meno sui tiri cross di Pittaccio e Gothberg.

Nagni 5: Giornata no per il capitano della Res. Poco incisiva, annullata dalla difesa laziale.