Linkem Res Roma VIII-Indipendent 1-0: Fracassi decide la sfida

Serie C femminile Girone C

Diciassettesima vittoria in campionato per la Linkem Res Roma VIII che batte l’Indipendent per uno a zero.

La partita

Ospiti subito pericolose con Russo che serve Bottone che da buona posizione manda fuori. La risposta della Res arriva con un lancio millimetrico di Simeone per Palombi che sfiora la traversa con un bel pallonetto. Ci prova anche Nagni, ma il suo tiro è salvato sulla linea da un difensore ospite. Nella ripresa la Res parte forte con Palombi che manda alto un tiro dal limite poi sale in cattedra Le che prima manda fuori sola davanti a Ventresino, e poi sfiora il palo con una bella conclusione dalla distanza. Al 70esimo il gol che sblocca la gara: angolo corto di Nagni che serve al limite Fracassi la cui conclusione vale l’uno a zero per la Res; alla mezz’ora altra conclusione di poco a lato di Palombi mentre al minuto trentacinque sono le ospiti a rendersi pericolose con Russo che manda di poco fuori.

La classifica

Con questo successo la Res Roma blinda il terzo posto a quota 54 punti. Indipendent ferma a 24.