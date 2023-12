Res Roma-Hellas Verona 1-1: Petrova gol, punto prezioso per le romane

La Res Roma pareggia per uno a uno contro l'Hellas Verona. Un pareggio prezioso per le ragazze di Galletti contro una big del campionato ma allo stesso tempo rammarico per le romane che avrebbero potuto portare a casa i tre punti con una maggiore precisione sottoporta. Infatti Nagni e compagni giocano buona parte di match in superiorità numerica ma vanno sotto poco prima dell'intervallo. Nella ripresa un monologo della Res che segna con Petrova e spreca tanti palloni per la vittoria. Nel complesso la Res si allontana dalla zona calda e guadagna un punto importante.

Res Roma-Hellas Verona

Al 16esimo l’Hellas resta in 10 per l’espulsione (doppio giallo) di Capucci. Nonostante l’inferiorità numerica le venete sono pericolose al 16esimo con Rognoni, brava De Bona a respingere. Nel finale di primo tempo il match si sblocca. Rognoni recupera palla e punta la difesa romana, dentro l’area la veneta viene messa giù da Simeone e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto va proprio Rognoni che non sbaglia. Al 67esimo il pareggio della Res con Clemente che mette in mezzo, trovando la prima deviazione di Nagni e poi quella vincente di Petrova. Al 78esimo occasione per Boldrini, respinge Shore. All’81esimo Iannazzo spreca tutto tirando addosso a Shore. Al 90esimo tiro di Massimi, para il portiere veneto. Al 93esimo sui piedi di Lotti il pallone della vittoria, ma la calciatrice in mischia da ottima posizione non trova la porta.

Tabellino

Res Roma (4-3-1-2): De Bona; Clemente, Fracassi, Simeone, Antonelli; Boldrini (dall’80’ Massimi), Pezzi (dal 59’ Naydenova), Petrova; Iannazzo; Nagni, Duchnowska (dal 59’ Verrino). All.: Galletti

Hellas Verona (4-3-3): Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Requirez; Anghileri (dal 59’ Lotti), Sardu, Zanni; Dallagiacoma, Peretti (dal 73’ Bison), Rognoni. All.: Pachera

Marcatrici: 67’ Petrova (R); 44’ Rognoni (V)

Espulse: Capucci (V)

Arbitro: Giallorenzo