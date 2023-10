Res Roma VIII-Freedom 2-1: doppietta Nagni, prima vittoria per le ragazze di Galletti

La Res Roma VIII in casa trova la prima vittoria, alla terza giornata di campionato di Serie B Femminile battendo per due a uno il Freedom. Vittoria in rimonta per le ragazze romane che dopo essere passate in svantaggio si sono affidate alla tecnica e al carismo del proprio capitano che grazie a due calci di fermo ha trascinato la squadra alla vittoria. Res Roma che si gode il successo e che sale a quota 4 punti in campionato.

La cronaca

A passare in vantaggio al 23esimo è il Freedom con Mellano che col destro fulmina Maurilli. A fine primo tempo però la Res ribalta il risultato e costruisce la sua vittoria. Al 37esimo Nagni si incarica di un calcio di punizione da fuori e trova la rete approfittando anche dell'errore del portiere. Al 39esimo il capitano della Res si presenta dal dischetto e spiazza il portiere facendo il secondo gol. Nella ripresa il Freedom ci prova fino alla fine ma Maurilli è attenta anche nel recupero su una punizione dalla distanza.