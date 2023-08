Res Roma, per la porta c'è De Bona

Colpo per la porta per la Linkem Res Roma VIII. La formazione di Tor Bella Monaca che giocherà in Serie B la prossima stagione ha ufficializzato l'acquisto di Francesca De Bona.

L'estremo difensore classe 2003 arriva nella Capitale in prestito dal Sassuolo,dopo aver difeso la porta della Ternana in Serie B, nella scorsa stagione.

Portiere giovane e dalle grandi prospettive, De Bona è entrata nel giro della Nazionale strappando la convocazione con l'Italia Under 23.