La Res Roma conquista la finale di Coppa Italia

Non si ferma la Linkem Res Roma VIII. La formazione capitolina dopo aver dominato e vinto il girone C del campionato femminile di Serie C ha conquistato la finale di Coppa Italia.

Res Roma in finale

Domenica 4 giugno la Res Roma in casa ha affrontato il Palermo per la semifinale in gara secca della Coppa Italia di categoria. Le romane hanno avuto la meglio sulle siciliane per due a uno grazie alle reti di Nagni e di Cianci che all'83esimo ha siglato la rete del due a uno.

L'ultimo atto della competizione si giocherà domenica 11 giugno a Firenze. A contendersi il trofeo la Res Roma e il Venezia, quinta classifica nel girone B.

Festa scudetto

La vittoria col Palermo è arrivata in concomitanza con la premiazione per la vittoria dello scudetto. La Res Roma, accolta dalle rosanero col classico Pasillo de Honor, al termine dell'incontro ha alzato al cielo la coppa del campionato dominato dall'inizio alla fine.